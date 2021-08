Unilabs diz que comunicou falha na cadeia de frio ao Agrupamento de Centros de Saúde

A task force da vacinação afirmou que foi informada “tardiamente” do problema na cadeia de frio no Queimódromo do Porto.

A Unilabs, que é responsável pelo centro de vacinação instalado no Queimódromo do Porto, esclareceu que reportou a falha na cadeia de frio “às autoridades de saúde presentes no local”, o Agrupamento dos Centros de Saúde (Aces) do Porto Ocidental, em 10 de Agosto, terça-feira, mal o problema foi detectado.