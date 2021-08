Os Estados Unidos ultrapassaram as mil mortes diárias na terça-feira, um valor que já não era registado desde Março. Em França, morreram nas últimas 24 horas mais de cem doentes com covid-19, algo também inédito há meses. Portugal aproxima-se da meta de 70% da população com vacinação completa e poderá entrar mais cedo na fase 2 do alívio das restrições, deixando de ser obrigatório o uso de máscara na rua.