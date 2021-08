Covid-19 em Portugal: 17 mortes e 2983 casos

Contam-se actualmente 695 doentes internados, menos 49 do que no último balanço. Internamentos em cuidados intensivos descem há nove dias consecutivos.

Portugal registou na terça-feira 17 mortes e 2983 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira. No total, desde o início da pandemia já foram reportados 1.009.571 casos de covid-19 e 17.601 óbitos associados à doença.

O número de internamentos desceu tanto em enfermaria como em unidades de cuidados intensivos (UCI). Contam-se actualmente 695 doentes hospitalizados, menos 49 do que no último balanço. Desses, 139 estão em UCI, menos cinco do que no dia anterior. Trata-se do nono dia seguido em que as hospitalizações naquelas unidades diminuem.

Seis das 17 mortes foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, três no Algarve, duas no Alentejo e duas no Norte. Todos os óbitos foram em pessoas com mais de 60 anos.

À semelhança das vítimas mortais, também é em Lisboa e Vale do Tejo que se concentra o número mais elevado de infecções, com a região a somar 1146 novos casos. Seguem-se o Norte com 858, o Centro (419), o Algarve (287) e o Alentejo (185). Na Região Autónoma da Madeira registaram-se 45 infecções e 43 nos Açores.

Recuperaram da doença 2206 pessoas em 24 horas. No total, já 947.465 pessoas conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

O boletim da DGS dá ainda conta de 44.505 casos activos da doença, mais 760 em relação a segunda-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

O R(t) e a incidência nacionais “não estão actualizados neste Relatório de Situação devido a um atraso no processo, mas amanhã [quinta-feira] essa situação estará ultrapassada”, informa a DGS.