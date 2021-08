PSD promove fórum autárquico para arrancar campanha

O PSD vai realizar um fórum nacional autárquico, a 28 de Agosto, no Algarve, para sinalizar o arranque da campanha eleitoral.

Com a tradicional festa do Pontal cancelada mais uma vez por causa da pandemia de covid-19, o PSD quer mobilizar candidatos e militantes para a campanha que é “importantíssima para o resultado a alcançar” pelo partido a 26 de Setembro, de acordo com o convite que foi enviado aos sociais-democratas.

A iniciativa vai decorrer às 16h, no Teatro das Figuras, em Faro mas também poderá ser acompanhado em formato online através de link a divulgar.

Outro momento de mobilização interna está a ser organizado pelas Mulheres Social-Democratas. Esta organização informal do PSD está a preparar o primeiro encontro nacional com autarcas e candidatos do partido, que está previsto para o início de Setembro na Batalha.

Em ambas as iniciativas, os sociais-democratas deverão contar com a participação de Rui Rio, que vai arrancar com uma volta pelo país, em que estará com os candidatos de 40 ou 50 concelhos até às eleições. Nesse roteiro, o presidente do partido participará em acções programadas pelas candidaturas locais. Rui Rio tem sublinhado que as eleições autárquicas são decisivas para o PSD depois da perda de votos e de mandatos em 2013 e em 2017 sob a liderança de Pedro Passos Coelho.