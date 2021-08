Bloco retoma comícios de Verão e Fórum Socialismo

Catarina Martins e António Costa falam a 29 de Agosto, no encerramento do Fórum Socialismo e no congresso do PS, respectivamente. Rentrée do BE arranca na quinta-feira no Algarve.

Agosto vai ser um mês quente na comunicação das políticas do Bloco de Esquerda. Com eleições autárquicas à porta e o Orçamento do Estado para 2022 quase aí, o partido liderado por Catarina Martins arranca com os comícios de Verão, no Algarve, esta quinta-feira, e agendou o encontro Fórum Socialismo para o fim-de-semana de 28 e 29 de Agosto, o mesmo para o qual o PS marcou o seu congresso.

Com o país ainda a banhos, a líder bloquista aproveita a maior concentração de pessoas no Algarve para fazer os comícios de Verão que no ano passado não se realizaram por causa da situação pandémica. Para quinta-feira, 19 de Agosto, está marcado um comício em Portimão, pelas 21h30. Seguem-se comícios nas noites dos dias 21 (sábado) e 23 de Agosto (segunda-feira) em Quarteira e Monte Gordo, respectivamente.

No fim-de-semana de 28 e 29 de Agosto — o mesmo em que o PS tem o seu congresso, que acontece em Portimão — o Bloco promove o Fórum Socialismo, que decorre em duas cidades para evitar a concentração e deslocação de pessoas. No sábado, o encontro acontece em Braga e no domingo em Almada, onde Catarina Martins fará o encerramento, previsto para as 17h30.

Durante dois dias, os bloquistas querem debater vários temas. Além do painel sobre o papel das autarquias na resposta à crise, onde participa, por exemplo, Filipa Gonçalves que é chefe de gabinete de Manuel Grilo — o vereador do Bloco na Câmara de Lisboa que tem o pelouro dos direitos sociais e da educação —, o primeiro dia do Fórum conta ainda com um painel de debate sobre o combate ao enriquecimento injustificado, com o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, outro sobre a saúde mental no Serviço Nacional de Saúde, com o médico psiquiatra Pedro Morgado.

O deputado José Gusmão fala no painel sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com o objectivo de debater para que projectos vão os mais de 16,6 mil milhões de euros que vão chegar a Portugal até 2026 e a quem servirão. José Soeiro terá o painel sobre como travar os despedimentos, e Moisés Ferreira, o deputado que acompanha as questões de saúde no Parlamento, estará no painel sobre como nos preparamos para as novas pandemias. No mesmo painel falará Henrique Barros, médico epidemiologista e director do Instituto de Saúde Pública do Porto.

Para domingo, entre outros, está previsto um painel com Mariana Mortágua em que a pergunta que lança o debate é a seguinte: “A próxima crise financeira virá das sombras?”. Neste dia, fala também Francisco Louçã, antigo líder do partido, sobre se é tempo de parar Zuckerberg, o fundador da rede social Facebook, estando também previsto um painel sobre habitação, um dos temas a que o BE tem dado mais atenção.

As candidatas autárquicas do BE a Braga e a Almada — respectivamente as deputadas Alexandra Vieira e Joana Mortágua — fazem as aberturas em cada um dos dias, “apresentando as propostas e programas” para as cidades a que concorrem.