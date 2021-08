Jovem de 19 anos voa sozinha à volta do mundo para bater recorde mundial

A aviadora Zara Rutherford quer tornar-se a mulher mais jovem a voar sozinha à volta do mundo. É a piloto, com ajuda de patrocínios, quem vai financiar a viagem de três meses, que arrancou esta quarta-feira.

Já começou a viagem da piloto Zara Rutherford, de 19 anos, que se quer tornar a mulher mais jovem a voar sozinha à volta do mundo. Rutherford descolou esta quarta-feira, 18 de Agosto, do aeroporto Kortrijk-Wevelgem, na Bélgica, aos comandos de Shark, o avião ultraleve mais rápido do mundo.

A aviadora com dupla nacionalidade (belga e britânica) espera que a sua viagem incentive mais raparigas e mulheres a estudar e a trabalhar nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), além de despertar o interesse destas pela aviação.

“Ao crescer, adorei aviação e STEM, mas não vi muitas outras mulheres ou raparigas a fazê-lo. Sempre o achei muito triste ou desanimador”, disse Rutherford à Reuters. “Espero poder encorajar raparigas a entrar neste campo”, acrescenta.

Fotogaleria

Rutherford está a tentar bater o feito de Shaesta Wais, que aos 30 anos se tornou a mulher mais jovem a voar à volta do mundo sozinha. Mason Andrews detém o recorde masculino – tinha 18 anos quando fez a viagem.

É a aviadora, com ajuda de patrocínios, quem vai financiar a viagem de três meses. Rutherford vai parar em 52 países – incluindo Gronelândia, China e Nicarágua – onde vai ficar hospedada com famílias locais ou em hotéis.

Filha de pilotos, Rutherford vai entrar na universidade no próximo ano, com o sonho de se tornar astronauta. “Eu adoro aventura e acho que o espaço é provavelmente a maior aventura que existe.”