O flagelo irresolúvel dos fogos

Na verdade, como comentava um articulista na sua coluna dominical de um jornal que não o PÚBLICO, “com tantos incêndios, as florestas nacionais que têm sido depósitos de carbono transformaram-se em emissoras de carbono”. O aquecimento global se, de alguma forma, contribui para que se criem condições propícias para o deflagrar de fogos, estes não surgem, assim, de forma espontânea e natural. É o ser humano negligente e criminoso e são as trovoadas ou outras condições climatéricas que, maioritariamente, provocam os fogos. As trovoadas e outras condições climatéricas com índice baixo de probabilidades de provocarem fogos e o ser humano com índice altíssimo de provocar, intencionalmente, fogo. Delinquentes e perturbados mentais, desempregados, revoltados com a vida, marginalizados e até – por paradoxal que se afigure - bombeiros são os fautores dos incêndios das nossas florestas. O regime laxista e permissivo da democracia não sabe lidar com esta pessoas que projectam no lume todas as suas frustrações vivenciais não se dando conta do enorme prejuízo que provoca. É pena que a justiça não puna, exemplarmente, estes pirotécnicos relapsos. Por isso se poderá afirmar que o flagelo irresolúvel dos fogos continuará, de forma dramática, para desespero de todos nós. A irresponsabilidade é enorme e a sensatez escasseia.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Dêem condições ao interior e a demografia crescerá

O declínio demográfico é fruto do desprezo e abandono a que os desgovernos do PSD, CDS e PS submeteram o interior. Aqui, quando se acabar com a precariedade laboral, os baixos salários e proporcionarem incentivos de âmbito laboral e habitacional aos jovens, também voltarão as condições para haver gente a fixar-se e a demografia dará um salto.

Esta bazuca que já é uma vitamina, não pode esquecer o desertificado interior. Olhem para o Baixo Alentejo, onde há zonas, que nos lembram paisagens do Saara Ocidental... Portugal não é só o Algarve, o Litoral, Lisboa e Porto.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

O inferno de Cabul

São dramáticas as imagens que chegam de Cabul com uma população indefesa a fugir de uma morte provável.

Como foi possível gastar-se tanto dinheiro, ao longo de 20 anos, para se “tentarem” criar bases de governação no Afeganistão, quando se verifica agora que o regime afegão cessante nada fez para se tornar útil e saber intervir sem apoios internacionais?

Mas a população é que sofre, em especial as mulheres e crianças para onde converge toda a ira taliban. Não é por acaso que em Cabul não estão a ver-se mulheres nas ruas, sinal de que podem já estar em perigo. Joe Biden diz que estava na altura dos americanos saírem do Afeganistão e não quer passar para outro presidente o encargo de resolver o problema. Mas o seu mandato ainda agora começou! Porquê tanta pressa? Porquê tanta rapidez numa decisão que justificaria maior ponderação? É só ver a aflição que paira no aeroporto com milhares de pessoas a procurar fugir do inferno de Cabul, o que deveria fazê-lo interrogar-se quanto à opção tomada.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Com o rabo entre as pernas

Infelizmente para a maioria dos afegãos, tal como em tempos passados para a maioria dos sul-vietnamitas, os Estados Unidos da América abandonaram o Afeganistão com o rabo entre as pernas, tal como o já tinham feito no Vietname do Sul e noutros locais. Quem lá vivia antes das tropas norte americanas lá terem entrado ficou agora, e mais uma vez, pior do que anteriormente. A vida deles, considerados agora de colaboradores com o invasor, fica, e manter-se-á, transformada num inferno e por isso, as imagens de desespero que se vêm no aeroporto de Cabul.

Os EUA metem-se em muitos “problemas” e têm tido o condão de não resolver nenhum deles. O mais antigo, e por isso o refiro, é o bloqueio económico a Cuba que em 7 de Fevereiro de 1962 foi estendido a quase todas as exportações dos EUA, depois de ter começado em Março de 1958 com a interdição da venda de armas e aumentado em Outubro de 1960 o número de mercadorias envolvidas. Se os EUA estivessem mesmo interessados em resolver o problema da falta de liberdade em Cuba, levantavam o bloqueio. Depois disso, os cubanos ficariam de certeza mais livres para fazer a sua escolha, fosse ela qual fosse. Sou defensor incondicional da liberdade e por tudo isto pergunto: estarão os EUA tão preocupados com a liberdade dos outros como dizem?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora