Trump diz que retirada do Afeganistão é “o maior embaraço” na história dos EUA

Donald Trump voltou à ribalta perante o fracasso da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, com os taliban a recuperarem o controlo do país em pouco tempo, para tecer duras críticas ao seu sucessor, que considera responsável pelo “maior embaraço” na história dos EUA.

“É muito bom que estejamos a sair, mas ninguém lidou pior com uma retirada que Joe Biden”, disse Trump, numa entrevista na terça-feira à noite na Fox News. “Este é o maior embaraço, penso eu, na história do nosso país”, referiu o ex-Presidente a quem Biden acusa de ter feito um mau acordo com os taliban que é a razão para todo o caos que está actualmente a acontecer no Afeganistão.

“Olhei para aquele avião de carga grande, monstruoso, ontem [segunda-feira], com as pessoas agarradas de lado a tentarem voar para fora do Afeganistão por causa do medo, do seu incrível medo, e a serem sopradas do avião a 600 metros de altura”, referiu Trump. “Nunca se tinha visto uma coisa assim. Aquilo faz desaparecer os helicópteros do Vietname. Não há competição possível. É o momento mais humilhante que presenciei.”

Nas suas primeiras declarações desde que os taliban entraram em Cabul, os mesmos que os EUA retiraram do poder em 2001 e que agora voltam triunfantes e bradando aos quatro ventos que derrotaram o exército norte-americano e de mais 42 países, Trump não admitiu qualquer culpa no sucedido, atribuindo muito do fracasso ao Presidente Ashraf Ghani e ao exército afegão.

“Francamente, nunca tive muita confiança em Ghani. Disse-o aberta e taxativamente. Achava que era um completo trapaceiro”, garantiu Trump, que não ficou admirado com a notícia de que terá fugido cheio de dinheiro retirado dos cofres públicos.

Quanto ao exército afegão, o chefe de Estado também afirmou que sabia que o exército afegão “não iria combater” porque eram “os soldados mais bem pagos do mundo” e que assim que os EUA deixaram de pagar as contar “deixaram de combater”.

O ex-Presidente não explicou foi por que é que tendo essa informação na sua posse escolheu na mesma fazer um acordo com os taliban para a retirada dos soldados norte-americanos, sabendo que o mais provável é que eles voltassem rapidamente ao poder.