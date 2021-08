Taliban disparam contra manifestantes que agitavam bandeira afegã na cidade de Jalalabad

Combatentes taliban dispararam esta quarta-feira contra uma multidão que se manifestava em Jalalabad, cidade do Leste do Afeganistão, agitando bandeiras do país. Há notícia de vários protestos nos últimos dias em diferentes regiões de pessoas que exigem aos taliban a reposição da bandeira afegã – que o grupo substituiu pela sua em todas as cidades que foi conquistando até chegar a Cabul, no domingo –, mas o de Jalalabad parece ter tido uma dimensão mais significativa. Segundo a Al-Jazeera, pelo menos duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

“Manifestantes na cidade de Jalalabad querem a bandeira nacional de volta e rejeitam a bandeira dos terroristas taliban. Os taliban abriram fogo contra os manifestantes. Há relatos de vítimas”, escreveu na rede social Twitter Najeeb Nangyal, ex-porta-voz do Ministério do Interior afegão. Nangyal publicou um vídeo onde se vêem alguns homens com uma grande bandeira afegã no meio de um cruzamento cheio de carros, com homens armados em redor.

Outros vídeos que chegam da cidade mostram uma multidão na Praça Pashtunistan, na mesma zona, a dispersar ao som de disparos. Afegãos que descrevem o sucedido nas redes sociais falam de tiros inicialmente disparados para o ar e depois na direcção das pessoas. Também terá havido disparos à saída da cidade, na praça do bairro de Daronta, onde a bandeira taliban foi igualmente substituída.

De acordo com os relatos dos enviados da Al-Jazeera, que estão em Cabul, a bandeira branca e preta dos taliban que tinha sido içada nesta importante rotunda foi retirada pelos manifestantes, que no seu lugar voltaram a pôr a bandeira preta, vermelha e verde usada pelo anterior Governo (com as mesmas cores de quase todas as 20 bandeiras que o país usou ao logo do século XX).

“Estamos a receber relatos de perturbações graves em Jalalabad. Esta é uma cidade muito importante, a leste de Cabul, na direcção da fronteira com o Paquistão”, descreve Rob McBride, jornalista da Al-Jazeera, no site da televisão pan-árabe.

Muitas pessoas em várias cidades estão descontentes com a troca de bandeiras, mas poucas têm ousado manifestar-se. “Em Jalalabad, a população não tolerou isso. Tem havido resistência por parte de uma parte considerável da comunidade local. Vimos imagens de protestos nas ruas de centenas, talvez milhares de pessoas que agitam a bandeira nacional”, continua McBride. Ali M. Latiti, jornalista afegão que trabalha para a Al-Jazeera a partir da capital, diz que pelo menos duas pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas.

A cidade, cuja proximidade à fronteira transformou num movimentado centro comercial, foi a última a cair para os taliban antes de Cabul, no domingo. Jalalabad, capital da província de Nangarhar, costuma ser palco das principais celebrações do Dia da Independência, a 19 de Agosto, quando os afegãos comemoram a data em que os britânicos reconheceram a independência do país, em 1919.

Noutra manifestação pelos mesmos motivos, na cidade de Khost, os taliban também dispararam: afegãos ouvidos pela BBC dizem que pelo menos uma pessoa ficou ferida.

Na terça-feira ao final do dia, na primeira conferência de imprensa do grupo desde que declarou vitória, o porta-voz Zabihullah Mujahid disse que há discussões a decorrer sobre a futura bandeira nacional e que a decisão final será tomada pelo próximo governo.