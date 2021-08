Taliban dificultam passagem para o Aeroporto de Cabul com recurso à violência

Relatos de violência no caminho até ao Aeroporto de Cabul colocam em causa as promessas de “passagem segura” para os afegãos que queiram abandonar o país, avançou esta quarta-feira o jornal britânico The Guardian.

Embora os militares norte-americanos tenham assegurado o aeroporto, depois do caos instalado durante o fim-de-semana, os taliban controlam a estrada que lhe dá acesso e instalaram vários postos de controlo no norte de Cabul, além de controlarem as fronteiras terrestres. O Aeroporto de Cabul é, portanto, a única saída do país.

Os Estados Unidos dizem que os taliban garantem uma “passagem segura” para quem quer chegar ao aeroporto, mas os relatos de violência nos postos de controlos da estrada que leva ao aeroporto revelam o contrário. Aliás, fotografias comprovam as lesões nas cabeças de uma mulher e uma criança depois de, alegadamente, terem sido espancadas e chicoteadas enquanto tentavam cruzar a passagem. Fontes em Cabul disseram ao jornal britânico que os taliban estavam a verificar a documentação e a forçar algumas pessoas a regressarem, impedindo-lhes a passagem para o aeroporto.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que embora um número significativo de pessoas tenha conseguido chegar ao campo de aviação, “houve casos de relatos de pessoas serem rejeitadas, empurradas para trás ou mesmo espancadas… Estamos em conversações num canal com os taliban para tentar resolver essas questões. E estamos preocupados se isso continuará a acontecer nos próximos dias. ”

Sullivan disse que manter as rotas abertas para o aeroporto era uma “questão de hora a hora... É algo que vemos com claridade e estamos muito focados em responsabilizar os taliban para cumprirem o seu compromisso”.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que se os taliban não fornecerem passagem segura até ao aeroporto para os civis, “as consequências serão todo o peso e força dos militares dos Estados Unidos. Nós deixamos isso bem claro. Mas por agora... não estamos a confiar, não estamos a acreditar na palavra deles. ”