Governador do Texas com teste positivo à covid-19

O republicano Greg Abbott, de 63 anos, está vacinado e não tem sintomas da doença. Como governador, recusa impor novas restrições no combate à pandemia, incluindo a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas.

O governador do estado norte-americano do Texas, o republicano Greg Abbott, anunciou que está infectado com o vírus SARS-CoV-2. Na noite de segunda-feira, Abbott discursou para centenas de pessoas num recinto fechado, em Dallas, e posou para fotografias, sem máscara, ao lado de apoiantes.

Num vídeo publicado na rede social Twitter, na terça-feira, Abbot disse que não tem sintomas de covid-19 — o que atribui, em parte, ao facto de estar vacinado.

“Recebi a vacina contra a covid, e essa pode ser uma das razões para o facto de eu não estar a sentir nada neste momento”, disse o governador do Texas.

Segundo as autoridades de saúde internacionais e os laboratórios que desenvolveram as vacinas disponíveis, a vacinação contra a covid-19 confere uma significativa protecção contra os sintomas graves da doença e contribui para que os pacientes não tenham de ser hospitalizados. Mas não impede que a pessoa infectada e vacinada possa transmitir o vírus a outras pessoas.

Sem máscara

Na noite de segunda-feira, 24 horas antes de ter anunciado que está infectado com o vírus respiratório, Abbott esteve num comício do Partido Republicano nos arredores de Dallas, num recinto onde poucos participantes usaram máscara.

No final do comício, o governador do Texas deixou-se fotografar ao lado do guitarrista Jimmie Vaughn e da família deste, sem que nenhum dos presentes estivesse protegido com uma máscara.

Jimmie Vaughn, irmão da lenda dos blues Stevie Ray Vaughn, fez saber, no Twitter, que tanto ele como os seus familiares foram testados e receberam resultados negativos.

Abbott, de 63 anos, é governador do Texas desde 2015 e foi sempre um apoiante das políticas do ex-Presidente Donald Trump.

Desde o início da pandemia de covid-19, as suas decisões têm privilegiado a liberdade individual no uso de máscara e no cumprimento de outras medidas de protecção, como o distanciamento social e a limitação da permanência de clientes em bares e restaurantes.

Defensor e promotor da vacinação como única forma de controlar a pandemia, Abbott já anunciou que não voltará a impor restrições no estado. E ameaçou recorrer aos tribunais contra as escolas que decidirem impor o uso de máscaras aos alunos.

“No Texas não vamos ter mais confinamentos impostos pelo governo, nem vamos exigir que as pessoas usem máscara. Já toda a gente sabe o que deve fazer”, disse o governador no dia 6 de Agosto.

Onda de casos

A notícia do teste positivo de Abbott surge numa altura em que o Texas está mergulhado numa nova onda de casos de covid-19, com os hospitais a receberem pacientes em números nunca vistos desde o início da pandemia.

O aumento do número de casos é mais significativo em estados como o Texas e a Florida, onde as taxas de vacinação são inferiores à média nacional, e onde os governadores — ambos do Partido Republicano — rejeitam aplicar novos confinamentos e outras restrições semelhantes às que foram impostas em 2020.

Para tentar controlar a pandemia no Texas, as autoridades de Houston estão a oferecer 100 dólares (85 euros) a quem aceitar vacinar-se até 31 de Agosto.

Na terça-feira, o director da rede de hospitais públicos Harris Health System, Esmaeil Porsa, disse que o Texas está no meio da maior onda de casos de covid-19 desde o início da pandemia.

“Peço-vos, por favor, que façam a coisa certa e que se vacinem”, disse o responsável numa conferência de imprensa.