Aprovação de Biden cai sete pontos após colapso do Governo afegão

Sondagem instantânea do instituto Ipsos mostra que 61% dos inquiridos apoiam a decisão de retirar as tropas norte-americanas dentro do prazo previsto, e 68% admitem que a guerra iria sempre acabar mal para os EUA.

A taxa de aprovação do Presidente dos EUA, Joe Biden, caiu sete pontos percentuais e atingiu o nível mais baixo desde a tomada de posse, a 20 de Janeiro, segundo uma sondagem do instituto Ipsos para a agência Reuters.

A queda acontece na sequência do colapso do Governo afegão perante o avanço dos taliban, que retomaram o controlo no país ao fim de duas décadas de guerra e de ocupação norte-americana.

Segundo a sondagem instantânea, realizada na segunda-feira através da Internet, apenas 46% dos adultos norte-americanos aprovam o desempenho do Presidente dos EUA — a taxa mais baixa nas pesquisas semanais desde que Biden assumiu o cargo.

O valor representa também uma queda de sete pontos em relação aos 53% na mesma sondagem da Ipsos/Reuters realizada na sexta-feira, pouco antes do colapso do Governo afegão.

A popularidade de Biden caiu quando os taliban entraram na capital, Cabul, pondo fim a duas décadas de uma presença militar dos EUA. Mas a sondagem instantânea deve ser vista como uma variação em cima do acontecimento, sendo muito cedo para se saber de que forma a tomada de poder pelos taliban afectará Biden politicamente.

Na mesma sondagem, a maioria dos eleitores republicanos e democratas disse que o caos verificado no fim-de-semana é um sinal de que os Estados Unidos deveriam sair.

Outra sondagem instantânea da Ipsos, também conduzida na segunda-feira, registou que menos da metade dos norte-americanos aprovam a forma como Biden liderou os esforços militares e diplomáticos dos EUA no Afeganistão este ano.

O Presidente norte-americano, que no mês passado disse que as forças afegãs estavam "tão bem equipadas como qualquer outra no mundo”, obteve pior classificação do que os outros três Presidentes que presidiram à guerra mais longa dos EUA.

Cerca de 44% dos entrevistados disseram que Biden fez um “bom trabalho” no Afeganistão. Em comparação, 51% elogiaram a maneira como os ex-Presidentes Donald Trump e Barack Obama lidaram com a guerra.

A aprovação de Biden em relação ao Afeganistão é ainda menor do que a do ex-Presidente George W. Bush, que ordenou a invasão. Cerca de 47% dos norte-americanos acham que Bush fez um bom trabalho no Afeganistão.

Os EUA e os seus aliados ocidentais continuaram a repatriar diplomatas e civis na terça-feira, um dia depois de os afegãos terem lotado o aeroporto de Cabul numa tentativa desesperada para fugir ao regime dos taliban.

Apoio à retirada

Na sondagem de segunda-feira, os norte-americanos expressaram uma variedade de opiniões que evoluem à medida que os taliban concluem a tomada de poder no Afeganistão.

Segundo a sondagem do Ipsos, 75% dos norte-americanos apoiam a decisão de enviar tropas adicionais para garantir a segurança de instalações importantes no Afeganistão até que a retirada fique concluída, e quase o mesmo número apoia a retirada de afegãos que ajudaram as forças dos EUA no país.

No entanto, os inquiridos parecem estar inseguros sobre o que pensar da guerra, com a maioria a expressar visões contraditórias sobre o que os militares dos EUA deveriam ter feito.

Por exemplo, a maioria dos inquiridos dos 18 aos 65 anos que participaram na sondagem (68%) disse que a guerra no Afeganistão "iria terminar mal, independentemente de quando os EUA saíssem"; e 61% queriam que os EUA concluíssem a retirada das tropas dentro do prazo.

Mas 51% dizem que “teria valido a pena manter as tropas no Afeganistão mais um ano”, e 50% queriam enviar tropas de volta ao país para lutar contra os taliban.

Sobre a questão de fundo, republicanos e democratas parecem partilhar a mesma visão da guerra: seis em cada dez republicanos e sete em cada dez democratas dizem que a rápida capitulação do Governo afegão “é uma prova de que os EUA deveriam sair do conflito”.