Daniela Melchior sobre ser a actriz mais popular do mundo: “É bom mas passa depressa”

Com apenas 24 anos, Daniela Melchior é a portuguesa do momento ─ está em primeiro lugar na lista de actrizes mais populares da base de dados de cinema IMBD. A almadense é uma das estrelas do novo filme O Esquadrão Suicida, onde dá vida à personagem “Ratcatcher 2”. A actriz já reagiu à notícia que tem sido amplamente partilhada nas redes sociais nos últimos dias. “É bom, mas passa depressa”, escreveu Melchior, no Instagram.

Em poucas semanas, Daniela Melchior ascendeu ao estrelato, na sequência da estreia do filme O Esquadrão Suicida, a 5 de Agosto e, nessa altura, a jovem estaria entre as cinco mil actrizes mais populares, segundo o site de notícias Espalha-Factos. Na última semana subiu à quarta posição, para, agora, ocupar o primeiro lugar do ranking STARmeter ─ calculado com base na soma das pesquisas e visitas aos perfis das personalidades do cinema.

No Instagram, em reacção a uma partilha do humorista e radialista Nuno Markl, Daniela Melchior reagiu à notícia que tem percorrido as redes sociais. “Ontem era a Alba Baptista, hoje sou eu, brevemente espero que seja mais alguém de Portugal”, sublinhou a actriz, mencionando a colega que fez sucesso por protagonizar a série Warrior Nun, da Netflix.

Quando a actriz de 24 anos, nascida em Almada em 1996, aceitou o papel no Esquadrão Suicida não se apercebeu do protagonismo que viria a assumir na película. “Eu era a que ficava lá o tempo todo e a gravar quase todos os dias”, confessou numa entrevista recente à RFM. A jovem terá sido escolhida para dar vida à “Ratcatcher 2” pelo à vontade que tem com os ratos, já que o superpoder da personagem é controlar estes roedores. Foi um orgulho dar vida a uma portuguesa, confessou na mesma entrevista, num filme que também mostra algumas paisagens de Portugal.

Melchior teve oportunidade de contracenar com actores consagrados como Margot Robbie, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, John Cena ou Idris Elba, com quem garante ter aprendido muito, sob a direcção do realizador James Gunn. “Tive de fingir que não era a maior fã deles todos e que cada dia era mais um no trabalho, mas admirava-os muito”, admitiu à Lusa.

Mas antes de chegar a Hollywood, a jovem já tinha dado cartas em Portugal, onde se destacou sobretudo pelo papel de “Deolinda”, no filme Parque Mayer. Na ficção nacional participou ainda nas novelas da TVI, Mulheres (o seu primeiro papel na televisão, quando ainda estudava teatro no secundário), Ouro Verde e A Herdeira. Agora, o céu parece ser o limite para a jovem actriz, que o The Hollywood Reporter definiu com “the next big thing” (a próxima grande coisa, em tradução livre).