Cinco conselhos para um fígado saudável no Verão (e no ano todo)

“As férias não podem ser desculpa para tudo”, avisa o presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, José Presa, que salienta a importância da prevenção nas doenças do foro hepático.

O organismo funciona em trabalho de equipa e o fígado é um dos jogadores mais importantes do plantel. É a ele que cabe a função de metabolizar e transformar grande parte do que comemos. Por essa razão, é fundamental ter um fígado saudável todo o ano e não descurar nas férias. O presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF), José Presa, deixa alguns conselhos para um fígado saudável e alerta para a importância da prevenção, através de um rastreio anual.