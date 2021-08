Questionário de Proust. Jorge Roque da Cunha: “O cúmulo da miséria é o jogo político baixo e sem escrúpulos”

Qual a sua ideia de felicidade perfeita?

Um mundo sem lambe-botas, sem subserviência.

Qual é o seu maior medo?

Que possa ser atingido pela demência.

Na sua personalidade, que característica que mais o irrita?

Achar que as outras pessoas devem trabalhar em ritmo às vezes alucinante

E qual o traço de personalidade que mais o irrita nos outros?

A suposta superioridade moral de uns tantos, que permite dois pesos e duas medidas. Mas também a subserviência.



Que pessoa viva mais admira?

O Dr. Adalberto Paulo Mendo. Sem ele, o Serviço Nacional de Saúde não teria passado do papel... Foi, por isso, o engenheiro do SNS.

Qual a sua maior extravagância?

Ser um eterno inconformado... Não me conformar com a incompetência e o laxismo



Qual o seu estado de espírito neste momento?

Incomodado, triste, pelo abandono dos doentes, especialmente dos mais pobres, mais frágeis, por parte do Governo.



Qual a virtude que pensa estar sobrevalorizada?

Em mim, a sabedoria. Nos outros, o excesso de confiança e a arrogância

Em que ocasiões mente?

Agora, ao dizer que nunca disse umas mentiras pequeninas...

O que menos gosta na sua aparência física?

A barriga. É o meu "irritante” que devia poder encolher por telepatia...



Entre as pessoas vivas, qual a que mais despreza?

O meu desprezo é de tal modo grande que só de pensar em pronunciar o nome fico paralisado...



Qual a qualidade que mais admira num homem?

Inteligência



E numa mulher?

Inteligência

Diga uma palavra – ou frase – que usa com muita frequência.

“Por favor” e “obrigado”.

O quê ou quem é o maior amor da sua vida?

Tenho três amores: os meus filhos, a minha vida; a minha profissão;

Onde e quando se sente mais feliz?

Coro só de pensar.



Que talento não tem e gostaria de ter?

Caçador de intriguistas e de más línguas



Se pudesse mudar alguma coisa em si o que é que seria?

A ansiedade doentia na busca de soluções. O desassossego

O que considera ter sido a sua maior realização?

A credibilidade do Sindicato Independente dos Médicos e a sua implantação em todo o país na defesa do SNS.



Se houvesse vida depois da morte, quem ou o quê gostaria de ser?

Alguém que deixasse marca para o futuro cuja obra e pensamento ficasse registado no Tempo e na história da medicina. Cientista descobridor de curas... do cancro

Onde prefere morar?

Em Lisboa, pela sua luz. E em Barrô - Águeda, terra dos meus antepassados.

Qual o seu maior tesouro?

O meu cérebro. A minha permanente inquietação com tudo e com todos.



O que considera ser o cúmulo da miséria?

O jogo político baixo e sem escrúpulos. Aproveitar a desgraça alheia para ganhar votos.



Qual a sua ocupação favorita?

Ser médico no SNS com intervenção social, cívica, política na defesa da democracia.

A sua característica mais marcante?

Ser um fazedor e organizador. Fazer pontes Tenho um lema: pouca conversa e muito trabalho...



O que mais valoriza nos amigos?

A verdade.



Quem são os seus escritores favoritos?

Pessoa, Camões, Torga e Eça.



Quem é o seu herói de ficção?

Hercule Poirot porque a vida é um constante enigma . Mas também o Super-Homem poderia lutar toda a eternidade sem me cansar

Com que figura histórica mais se identifica?

Dom Nuno Álvares Pereira pela sua luta constante pelo seu patriotismo.”Mas mais de Dom Nuno Álvares se arreia. Ditosa Pátria que tal filho teve!”.

Quem são os seus heróis na vida real?

As médicas e os médicos deste nosso país que lutam pela sobrevivência do SNS, apesar de não serem reconhecidos pela Ministra da Saúde e pelo Governo.



Quais os nomes próprios de que mais gosta?

"Paulo” e “Jorge”.



Qual o seu maior arrependimento?

Ter acreditado que nunca me arrependeria de nada.



Como gostaria de morrer?

De morte súbita: rapidamente e sem dar trabalho.



Qual o seu lema de vida?

"Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje”.