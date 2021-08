Amoras ali à mão

Que pena que não seja capaz de olhar os campos, as dunas, o verde entre as rochas, e agarrar e provar o tanto que ali há para oferecer.

No meu caminho para a escola havia arbustos de amoras. E nos campos que existiam em redor da casa, antes de serem tapados por asfalto e casas novas, também. Depois, foram desaparecendo à medida que crescia o tijolo e o cimento, mas este ano já consegui vingar-me um pouco das saudades delas, e as férias, na altura em que escrevo, ainda nem começaram.

No espaço de duas semanas, por duas vezes, consegui encher as mãos da fruta escura e matar saudades do sabor das amoras, mas muito mais do que isso: matar saudades do acto simples de estender a mão para a paisagem, apanhar e comer directamente o que ela tem para oferecer.

As primeiras amoras da época ladeavam um caminho pedestre na Golegã, onde fui em trabalho, e enchi as mãos e a boca com as mais escuras que encontrei, no meio de outras tantas ainda pintadas de rosa, ainda a precisar de amadurecer. Não cheguei às mais altas, que haviam de fazer as delícias dos pássaros, mas as que me enganaram a fome, à hora a que já devia estar a almoçar, eram doces e perfeitas.

Ontem arranquei mais algumas dos arbustos na casa de um amigo. Eram maiores, muito maiores das que encontrei uma semana antes em campo aberto, mas mais ácidas do que doces. Ainda assim, eram boas amoras. Era fruta de tirar à terra e comer.

Há dias, o PÚBLICO trazia um trabalho sobre um projecto relacionado com as plantas comestíveis com que nos cruzamos diariamente, bem no centro da cidade, mas que não reconhecemos e não sabemos aproveitar. Chama-se A Recolectora e fiquei (de novo) com alguma inveja das pessoas que conseguem olhar o verde e saber o que vêem, saber o que podem trincar e o que deve ser deixado em paz. Da mesma forma que sempre tive pena de não saber identificar todas as árvores ou o canto e a forma das aves. Aprendi alguma coisa nos últimos tempos (muito pouca) sobre estas duas últimas coisas, mas se me puserem num campo daquilo a chamamos “ervas daninhas” ou meras plantas silvestres, não sei o que lhes faça. Vou desperdiçar tudo o que ali está.

Há poucos meses, durante um trabalho sobre a utilização de algas na costa de Peniche, o responsável por aquele projecto fez uma pequena visita à zona de costa que ia preparar para que as plantas autóctones da região pudessem crescer sem entraves. Pelo caminho, aproximou-se de algumas delas e deu-as a provar. O sabor a sal da primeira, com uma textura ligeiramente crocante, foi uma bela surpresa. A segunda era igualmente saborosa. Que pena, pensei. Que pena que não seja capaz de olhar os campos, as dunas, o verde entre as rochas, e agarrar e provar o tanto que ali há para oferecer.

Devia aprender mais, devia aproveitar mais desta vida que há à nossa volta. Devíamos todos reaprender o que já foi conhecimento muito mais difundido, quando não havia tantos sabores processados a meterem-se entre nós e as plantas que nos rodeiam.

Ainda bem que sei distinguir o que são amoras. Mas acho que elas estão mesmo a precisar de companhia.