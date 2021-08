Viva a Tigelada! Proença-a-Nova dedica Agosto ao doce. Experimente a receita

Até dia 29 de Agosto é tempo de Festival da Tigelada em Proença-a-Nova, em moldes diferentes dos habituais e mais populares, por causa da pandemia: o programa de festas inclui provar esta delícia com matriz local em 18 restaurantes do concelho.

“Fazemos questão, nesta época de muitos visitantes no nosso concelho, de divulgar aquele que é o nosso doce mais característico e ao mesmo tempo prover os nossos restaurantes, onde poderemos encontrar como sobremesa a nossa deliciosa tigelada”, comenta o vice-presidente do município de Proença-a-Nova, João Manso.

A autarquia oferece os principais ingredientes para confeccionar o doce, enquanto uma empresa produtora de ovos, Rica Granja, sediada no concelho, disponibiliza os 9.000 ovos necessários para a confecção das tigeladas.

Segundo a autarquia, a iniciativa permite ainda aos participantes usufruírem de descontos. “Caso consuma tigelada receberá um cupão, no qual terá quatro possibilidades: prémio no valor de 15 euros, uma sobremesa ou um café, ou pode não ter prémio”.

A tradição da tigelada, explica a câmara numa publicação no Facebook oficial, terá “nascido na zona do sul do concelho, com clima e vegetação mais propícios para a instalação das colmeias”. E “rapidamente se tornou presença obrigatória em todas as festividades, em todas as aldeias”.

Foto dr

Receita da Tigelada Ingredientes 1 litro de leite

12 ovos

400 g de açúcar louro

Mel, raspa de limão e canela q.b.

1 colher de sopa de farinha Preparação Batem-se demoradamente os ovos com o açúcar, o mel e a raspa de limão, adicionando-se depois a canela e a farinha. Junta-se por fim o leite. Untam-se os caçoulos com azeite e aquece-se bem o forno. Colocam-se os caçoulos no forno e vai-se distribuindo o preparado, mexendo sempre bem para que não forme pé. Deixa-se cozer durante cerca de uma hora. Fonte: CM Proença-a-Nova

O doce, no âmbito do festival, poderá ser provado nos restaurantes A Rotunda, Casa Ti’ Augusta, Täscá, Täscá Fróia, Täscá Aldeia Ruiva, Pizzaria Devesa, O Gostinho Aurora, Despensa a Nova, Milita, Pizzaria Ti-Zé , Os Amigos, A Rosa, Churrasqueira Sobreirense, Suites do Pinhal, Noite e Dia, Cafetaria SpítiMou, A Mina da Catraia e a Churrasqueira A Gruta.