“Madeira, Jardim da Esperança”: o regresso da Festa da Flor com cortejos, mostras, música e moda

2 de Outubro: Muro da Esperança

O Cortejo Infantil, com milhares de crianças, "vestidas a preceito, desfilam até à Praça do Município para ali compor um belíssimo mural de flores", o Muro da Esperança.



3 de Outubro: Cortejo Alegórico

Um desfile floral e musical pelas ruas da baixa do Funchal. O Cortejo Alegórico da Flor é a estrela do programa e realiza-se há mais de quatro décadas. Carros alegóricos, centenas de figurantes em trajes florais.

7 a 9 de Outubro: Concertos da Flor

Quatro concertos "em espaços emblemáticos da ilha", cenários de "beleza ímpar" e com a "diversidade da flora madeirense".



21 e 24 de Outubro: Instalações Florais

"Esculturas florais" na Avenida Sá Carneiro, na entrada do Cais do Funchal, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

23 e 24 de Outubro: Madeira Flower Collection

Um evento para "promover o sector da moda regional", com "um número alargado de criadores" que se irão inspirar nas flores,

Mercado das Flores e Sabores Regionais

Na Placa Central Av. Arriaga com as inúmeras espécies florais e decorativas da Madeira. Para acompanhar com "gastronomia local e bebidas típicas".

Exposição da Flor

Na Praça do Povo, com os "mais belos exemplares dos mais variados tipos de flores produzidas em toda a Madeira, "desenvolvidos com todo o carinho e dedicação pelos seus cultivadores". As melhores serão escolhidas e premiadas por um júri de especialistas

Tapetes e Decorações Florais

"Beleza e minúcia" com tapetes de flores nas ruas.