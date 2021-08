Sonae conclui venda de 24,99% do capital da Modelo Continente

A venda de 24,99% do capital da Sonae MC à Camoens Investments, uma entidade detida indirectamente por fundos geridos pela CVC Advisers Company (Luxembourg) foi concluída esta quarta-feira. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae SGPS (proprietária do PÚBLICO), refere que a transacção foi concluída “nos termos comunicados ao mercado a 31 de Julho de 2021”.

De acordo com a informação avançada anteriormente, a venda foi realizada por 528 milhões de euros, prevendo o acordo ainda o pagamento do contingente diferido de até cerca de 63 milhões de euros à Sonae. Segundo a mesma fonte, os termos do negócio avaliam a área de retalho alimentar da Sonae em 2363 milhões de euros.

A transacção “permite à Sonae SGPS estabelecer uma parceria com um investidor de referência para apoiar o plano de crescimento da Sonae MC, mantendo uma posição de controlo num activo essencial do seu portfólio”, lia-se no comunicado de 31 de Julho, adiantando que “esta parceria enquadra-se na estratégia de gestão activa de portefólio da Sonae SGPS, que procura a cada momento implementar a estrutura accionista ideal para cada um dos seus negócios e unir forças com parceiros de elevado valor acrescentado”.

A alienação de capital da dona do Continente, entre outras insígnias, acontece dois anos depois da tentativa de dispersar em bolsa entre 21,7% e 33,7% do seu capital, operação que acabou por ser cancelada em face de “condições adversas nos mercados internacionais”, justificou o grupo.