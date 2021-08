Actividade económica dá sinais de abrandamento em Julho

O Instituto Nacional de Estatística (INE) assinalou esta quarta-feira que os indicadores económicos já disponíveis para o mês de Julho dão sinais de que a actividade económica está a perder fôlego.

“A informação quantitativa mais recente, disponível para Junho e Julho, revela taxas de crescimento homólogo menos intensas do que nos meses precedentes”, refere o instituto, na síntese económica de conjuntura do mês de Julho.

O INE sublinha, no entanto, que a evolução dos indicadores “é influenciada, em grande medida, por um efeito de base, uma vez que a comparação incide sobre um período de alívio das medidas restritivas de combate à pandemia”.

Exceptuando o índice de volume de negócios na indústria, a generalidade dos indicadores de curto prazo ainda não atingiu em Junho os níveis do período homólogo de 2019 – “em particular na actividade turística”.

Além disso, os “indicadores quantitativos de síntese (actividade económica, consumo privado e investimento) apresentaram crescimentos menos intensos em Junho de 2021 do que no mês anterior”.

Por outro lado, o indicador de clima económico diminuiu em Julho, embora tenha ficado acima do verificado em Março de 2020, quando entraram em vigor as medidas restritivas de combate à pandemia.

Outros indicadores referentes a Julho, como as vendas de veículos, operações na rede multibanco e vendas de cimento, reflectem igualmente um abrandamento da actividade económica, nota o INE.

Quanto à taxa de desemprego fixou-se em 6,7% no segundo trimestre de 2021, 0,4 pontos percentuais (p.p.) abaixo da taxa observada no trimestre anterior, mas 1,0 p.p. acima da registada no período homólogo de 2020.

A taxa de subutilização do trabalho fixou-se em 12,3%, enquanto o emprego total aumentou 4,5% face ao mesmo período de 2020, com o volume de horas efectivamente trabalhadas a subir para 32,1%.

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 1,5% em Julho (0,5% em Junho) e o índice de preços na produção da indústria transformadora aumentou 8,7% face a Julho de 2020 (7,3% no mês anterior), “registando o crescimento mais elevado da série”.