Young Boys resiste a uma expulsão e a um penálti

Perder um jogador numa fase madrugadora do encontro é um contratempo sério, que se torna ainda mais complexo quando em causa está um jogo do play-off da Liga dos Campeões, em que o equilíbrio de forças é mais evidente. Esse handicap não impediu, porém, o Young Boys de ganhar vantagem na eliminatória, com um triunfo por 3-2 sobre o Ferencváros, em Berna

O avançado Franck Boli até colocou os húngaros na frente do marcador, aos 14’, mas a vantagem foi sol de pouca dura. Dois minutos depois, o congolês Meschack Elia igualou o encontro e lançou as bases de uma recuperação para os suíços. Só que as intenções do Young Boys sofreram um revés significativo quando o lateral direito Silvan Hefti viu cartão vermelho directo, por uma falta que custou ainda uma grande penalidade à equipa, aos 25’.

Tudo parecia complicar-se de forma quase irremediável, mas o remate de Myrto Uzuni, da marca dos 11 metros, foi devolvido pelo poste e o Young Boys agarrou a oportunidade. Inicialmente disposto em 4x4x2, passou a alinhar em 4x4x1 e conseguiu mesmo a reviravolta a cinco minutos do intervalo, pelos pés do médio suíço Vincent Sierro.

Havia, porém, mais 45 minutos pela frente depois da recolha aos balneários, mas a superioridade numérica do Ferencváros acabou por não ser determinante. E aos 65’, quando Ulisses Garcia respondeu da melhor forma a uma assistência de Ngamaleu, os anfitriões passaram a acreditar ainda mais. O lateral esquerdo nascido em Almada, em 1996 (e entretanto nacionalizado suíço), deu algum conforto à equipa para os minutos finais

Já aos 82’, e depois de um último pressing, Franck Boli ainda bisou para o Ferencváros. Não foi a tempo de evitar a derrota — e o golo também não terá o peso que teve no passado na eliminatória, já que a UEFA deixou de valorizar os golos marcados fora de portas para efeito de desempate. Resta, por isso, aos húngaros fazerem muito melhor, na próxima semana, para discutirem o acesso à fase de grupos da Champions.

O mesmo terá de fazer o Ludogorets, depois de ter sido derrotado na Suécia, em casa do Malmö, por 2-0. Com o médio Claude Gonçalves, com largo passado em Portugal, de início, os visitantes até tiveram mais posse de bola, mas estiveram sempre mais longe da baliza contrária do que o rival e chegaram ao intervalo a perder por 1-0, graças a um golo de Veljko Birmancevi, aos 26’.

Apresentando-se em 3x5x2, e com o médio Erdal Rakip no meio-campo (chegou a passar pelo Benfica), o Malmö manteve a superioridade no segundo tempo e chegou com naturalidade ao 2-0, cortesia de Jo Inge Berget, aos 61’, fechando as contas.