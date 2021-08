Sacramento Kings, de Neemias Queta, vencem a NBA Summer League

Os Sacramento Kings, do português Neemias Queta, venceram na madrugada desta quarta-feira a NBA Summer League. O troféu foi conquistado com uma vitória por 100-67 sobre os Boston Celtics.

Em 14 minutos em campo, o poste português contribuiu para a estatística com um ponto, cinco ressaltos e uma assistência.

Neemias voltou a mostrar bons indicadores durante a partida, mas sentiu mais algumas dificuldades que nos jogos anteriores, espelhadas no registo de duas perdas de bola e ainda cinco faltas. Teve também um duelo individual difícil na posição de poste com o angolano dos Boston Celtics, Bruno Fernando, que já conta com a experiência e preparação de dois anos de NBA ao serviço dos Atlanta Hawks.

A adaptação à velocidade e fisicalidade do jogo na NBA são dois dos maiores ajustes que o poste português precisa para competir neste próximo nível. Para isso, contribuirá o tempo que poderá jogar na G-League (liga de desenvolvimento).

Neemias Queta, o primeiro português a ser seleccionado no draft da NBA, assinou um contrato two-way (a duas vias, numa tradução livre para português) com os Sacramento Kings, que lhe permite jogar tanto pela equipa principal como pela equipa da G-League, dos Stockton Kings, treinada pelo técnico que comandou a formação que conquistou esta noite a Summer League, Bobby Jackson.

Na final da Summer League, Louis King, com 21 pontos, e Jahmi'us Ramsey, com 16, foram os melhores marcadores dos Kings, com Carsen Edwards a apontar 15 para os Celtics, enquanto Bruno Fernando chegou aos nove pelo conjunto de Boston.

O base Davion Mitchell, escolhido pelos Kings na nona posição do draft deste ano, não esteve brilhante em termos ofensivos, mas voltou a justificar o título de melhor defensor da época passada do basquetebol universitário ao limitar o base dos Celtics, Payton Pritchard, a apenas seis pontos, quando este entrou no jogo com uma média de 20.3 em jogos da Summer League.

Este é o segundo título dos Kings na Summer League de Las Vegas, depois de em 2014 terem derrotado na final os Houston Rockets.