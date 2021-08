Benfica segue em frente nas eliminatórias da Champions feminina

Campeãs nacionais golearam esta quarta-feira as israelitas do Kyriat Gat por 4-0.

O Benfica goleou esta quarta-feira as israelitas do Kyriat Gat 4-0, em jogo da ronda 1 da Liga dos Campeões femininos de futebol, e vai defrontar no sábado as luxemburguesas do Racing FC Union Luxembourg, em Zenica, Bósnia-Herzegovina.

Depois de uma igualdade sem golos na etapa inicial, as campeãs nacionais entraram determinadas na segunda metade e já venciam aos 60’ por 2-0, depois de um “bis” de Ana Vitória no espaço de dois minutos, aos 52’ e 54’, o primeiro na conversão de uma grande penalidade.

O domínio português manteve-se e as “encarnadas” chegaram aos 4-0 com golos de Valéria Cantuário, aos 69’, e de Francisca Nazareth, aos 85’.

Depois de passar este adversário, o Benfica vai agora discutir com o Racing FC Union Luxembourg, no sábado, igualmente em Zenica, a passagem à ronda 2, da qual sairão as sete equipas que seguirão para a fase de grupos da prova.