Quarta, na TV: o último volume de Kill Bill e o regresso de Counterpart, entre futuras presidentes, ascensões tiranas e futebol

CINEMA

Marrocos

TVCine Edition, 18h50

O filme que colocou definitivamente Marlene Dietrich no firmamento das estrelas. Uma história de amor onde uma cantora troca a riqueza prometida por Monsieur La Bessiere (Adolphe Menjou) pelo amor de um legionário com fama de rebelde e conquistador, Tom Brown (Gary Cooper). Baseado numa peça de Benno Vigny, Marrocos é o segundo filme de Josef von Sternberg com Marlene Dietrich.

Kill Bill - A Vingança: Vol. 2

Fox Movies, 22h56

Reencontramos a personagem da Noiva (Uma Thurman) neste segundo volume da saga de Quentin Tarantino. É revelado o verdadeiro nome deste anjo vingativo, enquanto continua a riscar nomes da sua lista – com alguns desvios pelo seu passado, mostrando-nos como chegámos até ao último capítulo final. A Noiva está atrás dos membros, e do líder, da Deadly Viper Assassination Squad, responsáveis pelo seu coma e pela perda do seu bebé. Resta acertar contas com Budd (Michael Madsen), um assassino caído em desgraça, e Elle Driver (Daryl Hannah), a nova e cruel namorada de Bill (David Carradine). Este último o seu derradeiro alvo. Mas o confronto inevitável com Bill vai revelar um último trunfo na sua manga.

DOCUMENTÁRIOS

A Ascensão dos Nazis

RTP2, 20h37

Estreia desta série documental de três episódios explora a forma como Adolf Hitler e o seu séquito nazi chegaram ao poder e transformaram a democracia alemã num estado ditatorial, dominando o sistema jurídico e a imprensa com propaganda. Especialistas e historiadores analisam as tramas políticas e as acções dos principais intervenientes, quer face à ascensão de um partido anteriormente marginal, quer relativamente aos que tentaram travar a força fascista que ganhava poder.

À Procura de Óscar

RTP2, 23h43

Octavio Guerra assina este documentário sobre Oscar Peyrou, um escritor argentino, jornalista e crítico de cinema – embora os seus métodos para analisar um filme e escrever a sua crítica sejam perfeitamente não ortodoxos: para ele, basta ver o cartaz. Peyrou é apresentado em todas as suas facetas: desde o seu amor ao cinema; às suas aventuras e romances; passando pela condição ocular que lhe dificultou a vida, mas não ditou a forma como a iria viver; bem como a sua luta contra a ditadura militar argentina nos anos 1970.

SÉRIES

Counterpart

TVCine Action, 22h10

Estreia da segunda temporada de Counterpart, uma série bem cotada mas fora do radar, que explora tanto o mundo da espionagem como o de ideias mais sci-fi sobre o duplo, a identidade e o destino. J. K. Simmons (vencedor de um Óscar de Melhor Actor Secundário por Whiplash) regressa na pele de Howard Alpha e de Howard Prime, os (quase) idênticos protagonistas de um enredo de espionagem que se joga entre duas realidades paralelas, sendo que cada pessoa possui o seu duplo. Naquele que se apresenta como o derradeiro capítulo, cada Howard se vê preso no mundo do outro, ao mesmo tempo que a guerra fria entre realidades escala.

Diário de Uma Futura Presidente

Disney+, streaming

Elena Cañero-Reed (Tess Romero) está ainda no sétimo ano da escola. Mas, quando crescer, vai ser a futura Presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, acompanhamos, através do seu diário, as aventuras e desventuras que a levaram a tornar-se uma boa candidata a esse posto. Mas nem só deste olhar sobre o passado de Elena vive a série, que nos mostra, em flashforward, como se desenvencilha uma vez ocupando a Sala Oval (sendo, aí, protagonizada por Gina Rodriguez, de Jane the Virgin). Estreia da segunda temporada desta série, que inclui Charlie Bushnell, Selenis Leyva e Michael Weaver no elenco.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Uma conversa com a escritora Luísa Costa Gomes, um dos grandes nomes da literatura portuguesa contemporânea, sobre o seu percurso e os seus romances, contos e peças de teatro.

DESPORTO

Futebol: Liga dos Campeões

TVI, 20h

O Benfica joga no Estádio da Luz contra o PSV Eindhoven, uma equipa dos Países Baixos, numa partida da primeira mão do playoff da Liga dos Campeões.