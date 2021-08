Pedro Penim sucede a Tiago Rodrigues no Teatro Nacional D. Maria II

Pedro Penim será o novo director artístico do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. O Governo nomeou-o esta manhã para um mandato de três anos à frente da instituição. Sucederá a Tiago Rodrigues, que em Julho do próximo ano assumirá o cargo de director do prestigiado Festival de Avignon, em França.

Nascido em Lisboa em 1975, Pedro Penim é encenador, actor e dramaturgo e membro fundador do Teatro Praga, um dos colectivos mais emblemáticos da criação teatral portuguesa das últimas décadas, cuja iconoclastia fez escola no país. É também co-fundador do espaço cultural Rua das Gaivotas 6, em Lisboa.

“O trabalho de Pedro Penim – que se estende à programação, à tradução, ao ensino e à actividade conferencista – foi já apresentado em diversos festivais e temporadas por todo o território português bem como em diversos países da Europa, América do Sul, Ásia e Médio Oriente”, sublinha o comunicado do Ministério da Cultura, que agradece ao director artístico cessante, Tiago Rodrigues, “o trabalho desenvolvido no Teatro Nacional Dona Maria II ao longo dos últimos seis anos”.