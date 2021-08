Harlem, o centro do mundo foi ali

Os fabulosos anos 20 do século XX. No topo do Central Park, em Nova Iorque, um bairro tornou-se a maior metrópole negra onde se acreditou que a arte podia fazer mais pelos direitos dos homens e mulheres negros do que a política. O movimento conhecido como Harlem Renaissence ditava as regras da cultura e da moda, via nascer pensamento que esteve na origem do Movimento dos Direitos Civis. As suas ramificações e influência permanecem.