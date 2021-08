O pico sul do Kebnekaise já foi o ponto mais alto da Suécia. Mas continua a derreter

Aquela que já a montanha mais alta da Suécia volta a perder altura com degelo do último glaciar de montanha do país.

O único glaciar de montanha que ainda resiste na Suécia, que até 2019 era também o ponto mais alto do país, perdeu outros dois metros no último ano devido ao aumento da temperatura do ar, impulsionado pelas alterações climáticas, segundo a Universidade de Estocolmo.

Em 2019, o pico sul do Kebnekaise passou a ser não o primeiro mas o segundo ponto mais alto da Suécia, depois de um terço do glaciar derreter. O pico norte, onde não há glaciar, é a montanha mais alta do país.

“A 14 de Agosto, o pico sul do Kebnekaise foi medido por investigadores da estação de Tarfala e estava a 2094,6 metros acima do nível do mar. Nunca tinha estado tão baixo desde que as medições começaram nos anos 40 do século passado”, disse a universidade, em comunicado, na terça-feira.

As mudanças são explicadas sobretudo pelo “aumento da temperatura do ar mas também por mudanças no vento, que afectam a forma como a neve se acumula no Inverno”. O comunicado diz que as alterações reflectem o aquecimento do clima na Suécia, citando o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que diz que o aquecimento global é uma ameaça sem paralelo aos glaciares.

O pico sul do Kebnekaise chegou a atingir os 2118 metros. O maciço Kebnekaise está localizado a cerca de 150 km a norte do Círculo Polar Ártico e integra a Área da Lapónia, que se tornou atrimónio Mundial da Unesco em 1996.