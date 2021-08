Malala Yousufzai: "As mulheres e raparigas afegãs estão preocupadas"

A activista paquistanesa Malala Yousufzai, a mais nova vencedora do Prémio Nobel da Paz, tem falado com activistas afegãos e partilha as preocupações deles acerca do futuro do Afeganistão, em especial sobre o futuro das mulheres. “Muitas delas lembram-se do que aconteceu entre 1996 e 2001 e estão preocupadas com a sua segurança, com os seus direitos e com a sua protecção”.

Numa entrevista à televisão estatal, um membro da comissão cultural dos taliban afirmou que o grupo não pretende limitar os direitos das mulheres. “O Emirado Islâmico não quer que as mulheres sejam vítimas”, afirmou Enamullah Samangani, em conversa com uma uma jornalista mulher.

O representante explicou que o novo regime irá aplicar a “lei islâmica” e respietar “os valores tradicionais afegãos”. A grande dúvida é saber que regras serão essas.