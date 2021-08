Task force acusa Unilabs de não comunicar a tempo problema com vacinas

A vacinação no Queimódromo do Porto vai continuar suspensa e ainda não se sabe se as 980 pessoas que, no início da semana passada, receberam as doses identificadas como não tendo estado à temperatura regular devido a uma falha na cadeia de frio vão ou não ter que ser vacinadas de novo. Este que é o único centro de vacinação operado por um privado (a Unilabs) e a funcionar em sistema de drive thru em Portugal não deverá reabrir tão cedo, uma vez que são várias as entidades que estão a averiguar o que se passou e que o processo se adivinha demorado.