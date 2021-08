Ranking de Xangai coloca seis universidades portuguesas entre “mil melhores” do mundo. Universidade de Lisboa desceu

A Universidade de Lisboa desceu várias posições, encontrando-se agora entre as 201.ª e 300.ª melhores do mundo. Na lista das 500 melhores, encabeçada pela Universidade de Harvard, encontram-se apenas duas outras universidades portuguesas: do Porto e a do Minho.

O Ranking de Xangai, que lista as duas mil melhores universidades do mundo, é um dos mais conhecidos a nível mundial. E este ano seis universidades portuguesas voltam a aparecer na lista, embora a universidade portuguesa mais bem colocada, a Universidade de Lisboa, tenha descido várias posições: encontra-se agora entre os 201.º e 300.º lugares, quando, no ranking do ano passado, aparecia entre as 151.ª e o 200.ª melhores.

A partir do centésimo lugar, o ranking não discrimina posições, colocando antes as instituições entre grandes intervalos. Assim, a Universidade do Porto, que é a segunda portuguesa mais bem posicionada, mantém-se no intervalo entre o 301.º e o 400.º lugares. Seguem-se a Universidade do Minho, com pólos em Braga e Guimarães, entre a posição 401.º e 500.º, sem alterações relativamente ao ano passado, e a Universidade de Coimbra, que se mantém igualmente entre o 501.º e o 600.º lugar. A Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Aveiro inscrevem-se ambas entre o 601.º e o 700.º lugares desta lista, sendo que esta última estava no ano passado colocada mais acima, tendo igualmente descido várias posições.

Contas feitas, são três as instituições de ensino superiores portuguesas – as universidades de Lisboa, do Porto e do Minho – inscritas na lista das 500 melhores universidades do mundo, num ranking que recorre a seis indicadores independentes para avaliar mais de duas mil universidades tanto na dimensão do ensino como da investigação. Entre estes critérios, incluem-se o número de alunos e professores galardoados com o prémio Nobel ou outros galardões do género. O bom posicionamento da Universidade de Lisboa em termos mundiais não é, aliás, alheio ao facto de o seu antigo professor, Egas Moniz, ter sido galardoado com o Nobel da Medicina em 1949, pelo seu desenvolvimento de uma intervenção ao cérebro denominada leucotomia pré-frontal.

O número de artigos publicados e as respectivas citações em artigos científicos contam também para este ranking, publicado desde 2003. Este ano, e pela 19.ª vez consecutiva, a lista é liderada pela Universidade de Harvard, seguindo-se Stanford, ambas norte-americanas. Seguem-se a britânica Cambridge e o norte-americano Massachusetts Institute of Technology.