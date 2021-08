Muitos professores foram colocados nas escolas onde já estavam antes

Muitos dos professores colocados na semana passada voltaram, por sua escolha, às escolas onde tinham leccionado no ano lectivo passado. Segundo directores de alguns dos agrupamentos com mais colocações, tal aconteceu tanto com professores dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) que concorreram na mobilidade interna, como com os docentes a contrato que conseguiram um lugar no concurso de contratação inicial.