Portugal com 2118 novos casos de covid-19 e 11 mortes

Portugal registou, na segunda-feira, 2118 novos casos de covid-19 e 11 mortes provocadas pelo vírus, de acordo com os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.

Desde o início da pandemia, o país conta 1.006.588 infecções e 17.584 óbitos relacionados com o vírus.

Na segunda-feira, o número de internamentos desceu: há agora 744 pacientes nos hospitais portugueses, menos 24 do que no último balanço. Nos cuidados intensivos, a tendência também se repetiu: são agora 144 doentes, menos dez do que na segunda-feira.

As autoridades de saúde deram como recuperadas 3666 pessoas, num total de 945.259 recuperações desde o início da pandemia.

Se subtrairmos ao número de novos casos o total de recuperações, podemos ver que o número de infecções activas desceu na segunda-feira: são agora 43.745, menos 1559 do que no último balanço publicado pela DGS.

Existem ainda menos 1310 contactos sob vigilância, num total de 51.128.

Das 11 mortes registadas na segunda-feira, seis foram em mulheres com idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos, com um óbito de um homem nesta faixa etária. Com mais de 80 anos, morreram três pessoas: um homem e duas mulheres. A última morte foi a de um homem com idade entre os 60 e os 69 anos.

Quatro mortes foram em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Norte, Centro, Alentejo e uma no Algarve.