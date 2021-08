Incêndios queimaram até agora 16.590 hectares de floresta, menos de metade que no ano passado

Entre 1 de Janeiro e 15 de Agosto do ano passado, tinham ardido 36.343 hectares de floresta, mais de metade dos 16.590 hectares que os incêndios destruíram desde o início deste ano.

Os relatórios provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) não deixam margem para dúvidas: este ano, os incêndios provocaram até agora menos de metade da área ardida do que em igual período do ano passado.