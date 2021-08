Na Indonésia, voluntários resgatam os animais deixados para trás por causa da covid-19

Em Julho, voluntários da associação indonésia Animal Defender recolheram 40 cães e quatro gatos deixados para trás quando os donos foram hospitalizados ou colocados em isolamento com covid-19. Normalmente, são devolvidos aos donos após a recuperação dos donos.

Gledis, uma pitbull de quatro anos, ficou sozinha em casa por dois dias, sem comida, quando um grupo de voluntários a encontrou. Gledis está entre os muitos animais de estimação que foram deixados para trás em Bogor, na Indonésia, quando os donos receberam um teste positivo à covid-19 e foram hospitalizados ou colocados em isolamento.

Com mais de 3,7 milhões de casos confirmados e mais de 100 mil mortes, a Indonésia está a lutar contra uma das piores epidemias de coronavírus na Ásia. O programa AD-19, lançado em Julho pela organização Animal Defender, destina-se aos animais de estimação que ficaram para trás, enquanto os seus donos lidam com infecções por covid-19.

Por norma, os animais de estimação resgatados pela Animal Defender passam por um check-up antes de irem para um abrigo. O programa AD-19 recolheu em Julho 40 cães e quatro gatos, que se juntaram aos mais de 160 animais que já lá se encontravam.

O fundador, Doni Herdaru Tona, tem vendido comida caseira e roupas para cães e gatos com o objectivo de juntar dinheiro para cuidar dos animais de estimação deixados sem supervisão. Para se manter em funcionamento, o abrigo precisa de cerca de sete mil euros (cerca de 120 milhões de rupias) por mês. Contudo, não aceita doações ou pagamentos por parte dos donos dos animais de estimação que foram recolhidos.

Segundo Doni, os receios com a transmissão do vírus por parte dos animais de estimação para os humanos, que continua a não ter evidência científica, também complicaram a situação e fizeram com que muitos animais de estimação fossem abandonados.

A veterinária Magda Rumawas diz que as pessoas não se devem preocupar em excesso e recomenda que os pacientes com covid-19 que estejam isolamento mantenham os animais de estimação ao seu lado para aliviar a ansiedade. “(Os animais de estimação) podem manter as pessoas entretidas e ajudar a reduzir o stress, o que é bom. Mas o meu conselho é: não abrace, nem beije os cães”, alertou Magda, para não os contagiar.

A missão do AD-19 é adaptada às necessidades dos donos de animais de estimação e inclui banho, alimentação e limpeza. “Faremos tudo de acordo com aquilo que é pedido pelo proprietário”, disse Doni.

Normalmente, os animais de estimação são devolvidos aos donos após a sua recuperação. Mas, em alguns casos, os proprietários não voltam. “A parte mais assustadora é que o nosso telemóvel está cheio de relatos de proprietários que faleceram e os seus animais de estimação ficam abandonados”, disse Doni.