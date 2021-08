Em Cantanhede, as artes instalam-se à beira-mar, em alerta para a crise ambiental

A Praia da Tocha, no concelho de Cantanhede, recebe de 18 a 22 de Agosto o evento Catraia 2021, que inclui um conjunto de iniciativas gratuitas que alertam para a consciencialização ambiental.

“Este é um festival que pretende alertar para a problemática ambiental, nomeadamente a poluição do mar, das praias, principalmente no que toca ao plástico”, disse à agência Lusa Manuel Ribeiro, da organização do festival Catraia. “Será um evento que contará com várias componentes, desde música, exposições, instalações e conversas. Portanto, com actividades para todos os gostos e para todas as idades”, sublinhou.

Esta é a 3.ª edição do festival Catraia, que em 2019 surgiu fruto da necessidade de promover junto da comunidade local comportamentos e mentalidades mais sustentáveis, e, em simultâneo, recriar antigas tradições e divulgar a história e as raízes desta região gandaresa, no litoral do distrito de Coimbra.

“Através da arte e da acção em comunidade pretende-se reflectir sobre os modelos de consumo da sociedade actual, celebrar a cultura da região e trabalhar em conjunto para construir um futuro mais sustentável e solidário”, refere a organização em nota de imprensa.

Na programação do festival Catraia 2021 os artistas “Sea Groove & The Ocean Travellers, Bia Maria, Vénus Matina, Eduardo Martins e The Social Distancing Band trazem música aos finais de tarde”.

Na sexta-feira, sábado e domingo vai decorrer a feira de artesanato no Largo da Fonte, e Jogos do Hélder na Avenida Nossa Senhora dos Pescadores. As exposições ocorrem todos os dias do festival com os temas Ilha de Plástico, Zooplásticos, Há mar e mar e De saco cheio.

O festival vai ter vários workshops, sessões de cinema ao ar livre, momentos de conversa e, “em jeito de celebração do centenário do escritor Carlos de Oliveira, cuja obra viajou pela paisagem gandaresa, termina-se o evento com a tertúlia Estórias e Escritores da Gândara”, lê-se na nota. “Vai ser uma conversa que contará com convidados locais, iremos falar um pouco das histórias e escritores da Gândara”, sublinhou Manuel Ribeiro.

O programa gratuito enquadra-se no contexto pandémico, por isso está sujeito a uma inscrição prévia, através das redes sociais do festival. A programação detalhada pode ser consultada na rede social Facebook.

O evento é realizado por um grupo de jovens voluntários inseridos no núcleo da Associação de Moradores da Praia da Tocha e conta com o apoio da junta de freguesia da Tocha, da Câmara Municipal de Cantanhede e diversas associações.