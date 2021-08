Exclusivo Ensino Superior

O medo de sair do anonimato — e das consequências que acusar um docente pode trazer — faz com que a maioria das situações de assédio sexual que acontecem nas faculdades não seja reportada. As universidades têm planos de acção, mas as poucas queixas formalizadas acabam quase sempre por cair. Os casos são muitas vezes reportados a colectivos estudantis informais, que não conseguem fazer mais do que os expor anonimamente.