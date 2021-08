Porta-voz taliban entrevistado por mulher no canal afegão Tolo

Dois dias depois de terem ocupado o Palácio Presidencial de Cabul, os responsáveis taliban continuam decididos a mostrar que não pretendem tratar as mulheres como fizeram da primeira vez que ocuparam o poder. Entre muitas declarações vagas e alguns sinais de mudança, um porta-voz do movimento fundamentalista deu esta terça-feira uma entrevista a uma apresentadora da televisão privada Tolo, a mais popular do Afeganistão. Isto enquanto muitas mulheres, incluindo jornalistas, têm medo de sair de casa ou estão escondidas com familiares e amigos.