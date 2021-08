Nova Zelândia entra em confinamento após detectar um único caso de covid-19

O país aplica uma política de “covid zero”, em que o objectivo é suprimir a doença para manter a vida normal. Mas com um nível de vacinação baixo, esta política torna-se mais obrigatória do que uma escolha.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que todo país ficaria em confinamento pelo menos durante três dias, depois de ter sido detectado o primeiro caso de covid-19 em seis meses. Demasiado radical? Para os padrões europeus ou dos Estados Unidos, que começaram a aceitar como inevitável algum grau de convivência com o vírus, sim. Mas a Nova Zelândia segue uma política de “zero casos de covid-19”, que implica agir rápido e o mais rapidamente possível para conter um surto da doença.

Ardern disse, em conferência de imprensa no Parlamento, que se presume que o caso detectado – um homem de 58 anos não vacinado, em Auckland, mas que viajou recentemente por outras regiões do país – seja da variante Delta, que entra assim naquele estado insular.

Durante três dias, todo o país ficará no nível mais restrito de confinamento: todos os cidadãos devem ficar em casa e todas as empresas ficam encerradas, à excepção de serviços essenciais como supermercados e farmácias. A região de Auckland e a península de Coromandel, uma cidade costeira onde a pessoa infectada passou algum tempo, poderão ficar em confinamento durante sete dias.

“Somos um dos últimos países do mundo a ter a variante Delta na nossa comunidade. Estamos numa posição de poder aprender com a experiência do que se passou noutros locais, de verificar quais as acções que funcionaram, e as que não funcionaram”, disse Jacinda Ardern. “Tem-se dito que a Delta mudou o jogo – e é verdade. Faz com que com que tenhamos de jogar duro e avançar cedo para travar a dispersão do vírus. Já vimos noutros locais o que pode acontecer se não for controlada. Só temos uma oportunidade.”

Na vizinha Austrália, a variante Delta está a obrigar a confinar metade da população do país durante um período prolongado – em Sydney já dura há oito semanas - porque este é outra nação insular que optou pela política de supressão da covid-19, limitando severamente as viagens de e para o país. O objectivo dos australianos, tal como dos neozelandeses, é encerrar-se numa bolha para tentar evitar a entrada do SARS-CoV-2 e manter a vida dentro dos padrões normais, sem distanciamento físico e máscaras. Mas a Austrália não resistiu à variante Delta.

Até agora, a política de “covid zero” serviu bem a Nova Zelândia: o país teve menos de 3000 casos de covid-19 e apenas 26 mortes, numa população de cerca de cinco milhões de pessoas.

Mas esse sucesso permitiu que a campanha de vacinação se atrasasse – e o mesmo aconteceu na Austrália. Cerca de 28% dos neozelandeses receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 (Pfizer) e apenas 15% têm as duas doses, diz a Associated Press. Na Austrália, 26,9% dos maiores de 16 anos receberam as duas doses da vacina, e 48,7% uma dose, segundo os números oficiais do Departamento de Saúde do Governo australiano.

A verdade é que neste momento, com a campanha de vacinação ainda em níveis reduzidos, nem a Austrália e muito menos a Nova Zelândia, se podem permitir mudar de estratégia, e descurar a imposição rápida de confinamentos restritivos quando surge um surto. Apesar de se poder discutir se conseguirão manter esta política indefinidamente – alguns críticos dizem que a política de supressão da covid-19 é insustentável, que estes países vão ter de abrir as suas fronteiras a viajantes do exterior.

Um exemplo muito citado é a China, que segue desde o início uma política semelhante, com fronteiras muito fechadas a viagens para o exterior ou de viajantes que queiram entrar na China, e impõe confinamentos restritos quando surgem surtos, embora mantenha um ritmo de vacinação da população muito mais acelerado do que a Austrália ou a Nova Zelândia.