No meio das críticas sobre o Afeganistão, Biden recebe apoio dos progressistas

Congressista Ilhan Omar agradeceu ao Presidente dos EUA por ter “aprendido com os erros do passado”. No Partido Republicano, e também no Partido Democrata, as críticas centram-se na forma como a retirada está a ser executada.

Em poucas horas, no último fim-de-semana, a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão deixou de ser uma das decisões de política externa com mais apoio no Partido Democrata e no Partido Republicano e transformou-se num activo tóxico para congressistas dos dois partidos. A excepção é a ala progressista do Partido Democrata, onde figuras como a congressista Ilhan Omar e os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren se mantiveram ao lado do Presidente dos EUA, Joe Biden.