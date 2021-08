Já há 61 municípios na plataforma para o Desenvolvimento Sustentável

Projecto iniciado no final do ano passado ajuda as autarquias a alinhar as suas políticas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E já formou 300 técnicos.

Do Minho ao Algarve, passando pelas ilhas, 61 municípios já estão a participar na Plataforma ODSLocal, um projecto que procura integrar nas políticas públicas e iniciativas de âmbito local os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 aprovada pelas Nações Unidas em 2015. O nível de adesão, em oito meses de actividade, deixa satisfeito o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e o coordenador do projecto, o geógrafo João Ferrão. Que espera que as acções de formação já realizadas, e nas quais participaram 300 técnicos de 116 autarquias, inspirem outras câmaras a entrar no comboio.