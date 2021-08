De “bocas em brasa”, cabelo curto e direitos em riste. Como eram as mulheres portuguesas dos anos 20?

Na viragem do século XX, Lisboa era uma cidade de “gente triste, irritada e mal-disposta”, mas as mudanças fervilham entre mulheres. Quem pertencia à elite passava os dias “à volta de uma chávena” e as noites a dançar Charleston - já as feministas organizavam congressos e revoltavam-se “contra a sua condição de animais domésticos”. A mudança acontecia em várias frentes e a literatura da época deixava o alerta: os anos 20 são “prejudicais às futuras mães”.