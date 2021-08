As imagens da tomada do poder no Afeganistão pelos taliban

Os Estados Unidos temiam que os taliban conseguissem penetrar nas defesas de Cabul em 90 dias. A verdade é que uma semana foi o tempo necessário para a capital do Afeganistão cair para o grupo, depois de batalhas "relâmpago" que se traduziram em avanços territoriais consideráveis. Em Cabul, não houve grande resistência a esta conquista, com o Governo local a desmoronar-se como um baralho de cartas. O Presidente Ashraf Ghani abandonou o país e os líderes dos taliban chegariam mesmo a sentar-se no Palácio Presidencial já no domingo, num gesto que oficializou a tomada do poder no país.

A entrada dos taliban em Cabul enviou ondas de choque pela população da capital, especialmente entre os cidadãos que colaboraram com os Estados Unidos e restantes parceiros internacionais nos últimos anos. Milhares de pessoas acorreram ao aeroporto internacional de Hamid Karzai, procurando um lugar a bordo das aeronaves que retiravam do país os cidadãos estrangeiros.

O desespero para escapar ao regime taliban era tal que várias pessoas se agarraram aos aviões que se preparavam para descolar: muitas destas caíram centenas de metros para a morte.

Na cidade de Cabul a presença dos taliban não passa despercebida. Em poucas horas ergueram-se vários pontos de controlo, onde o grupo gere as entradas e saídas dos principais acessos da capital. Também por este motivo, o aeroporto foi um local tão cobiçado por quem queria abandonar o país, visto que este era o único local que ainda não estava sob controlo dos homens armados.

As armas são uma visão constante nas ruas: carros blindados, bazucas e metralhadoras são utilizados pelos taliban para manter o controlo. As mulheres temem que as liberdades conquistadas ao longo dos últimos 20 anos sejam novamente retiradas, depois de os taliban terem adiantado que será instituída no país a sharia, a lei islâmica. As interpretações mais extremas desta lei defendem o apedrejamento de mulheres em caso de adultério.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram que algumas mulheres protestaram contra esta medida, defendendo o direito ao trabalho e à educação.

Num discurso esta segunda-feira na Casa Branca, o Presidente norte-americano disse que os Estados Unidos alcançaram o principal objectivo quando iniciaram a campanha militar no Afeganistão – acabar com a Al-Qaeda –, dispensando culpas norte-americanas na situação actual do país. “A nossa missão no Afeganistão nunca foi construir uma nação, nunca foi destinada a criar uma democracia central unificada”, concluiu Joe Biden.