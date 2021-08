Contratos a prazo valem 60% das 25 mil contratações na administração pública

A administração pública conheceu ao longo do último ano uma vaga de contratações em plena pandemia que coloca o emprego público num valor superior ao que se registava no final de 2011. Entre Junho de 2020 e Junho deste ano, o número de trabalhadores do sector público aumentou em 25 mil, embora quase 60% das novas entradas tenham sido concretizadas através de vínculos temporários, com contratos a termo.