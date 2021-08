Portugal alcança a fase de apuramento para o Mundial 2023

Esteve longe de ser uma prestação convincente, mas Portugal conseguiu o objectivo mínimo, ao bater nesta terça-feira o Luxemburgo, por 80-74, em Matosinhos. Graças a este triunfo, a selecção nacional garantiu o acesso à fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de basquetebol de 2023, ao terminar num dos dois primeiros lugares do Grupo C de pré-qualificação.

Acabou por ser um encontro equilibrado, com cada uma das selecções a levar a melhor em dois dos períodos. Portugal impôs-se por 23-19 no primeiro e por 13-7 no terceiro, enquanto os luxemburgueses se mostraram mais fortes no segundo (27-25) e no quarto (21-19) parciais.

Com uma eficácia baixíssima nos lançamentos de três pontos (oito concretizados em 30 tentados, o que equivale a 26,7%), a selecção portuguesa sofreu desnecessariamente. Mesmo sem ter feito uma partida brilhante, Sasa Borovnjak foi o melhor marcador nacional, com 17 pontos, enquanto Miguel Queiroz se destacou na luta das tabelas, com sete ressaltos (e oito pontos).

“Há um factor muito importante em competições curtas, que é o calendário. E o nosso calendário era o mais desvantajoso. A equipa teve muitas dificuldades em entrar no jogo, mas nesta altura o mais importante é falar no objectivo que conseguimos e referir que esta equipa, nos últimos nove meses, fez nove jogos oficiais e ganhou sete”, ressalvou Mário Gomes, seleccionador nacional, em declarações à RTP.

O técnico, que aludiu também à necessidade de haver competição e exigência para fazer evoluir os jogadores, terá agora um novo desafio pela frente, bem mais complexo (o sorteio realizar-se-á ainda este mês), na fase principal de qualificação. “Vamos jogar agora com adversários previsivelmente mais fortes do que nós, mas tenho a certeza de que vamos ser competitivos”.

O sonho, esse, passa pela primeira participação de sempre num Mundial de basquetebol, que em 2023 terá a organização repartida por Japão, Indonésia e Filipinas.