Maria Martins é vice-campeã europeia sub-23 de eliminação

A ciclista portuguesa Maria Martins conquistou esta terça-feira a medalha de prata na prova de eliminação de sub-23 do Campeonato da Europa de sub-23 e juniores, que está a decorrer em Apeldoorn, Países Baixos.

“Foi uma corrida muito competitiva, com bom nível, rápida e bem disputada. Preferi fazer uma corrida segura, para evitar situações de risco. Para o resto do Europeu podem esperar de mim entrega e dedicação. Vou dar o meu melhor em todas as provas, embora o objectivo principal seja o omnium”, disse Maria Martins, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Esta foi a décima medalha da ciclista portuguesa em Europeus e Mundiais.

Maria Martins, de 22 anos, foi atleta olímpica em Tóquio2020, onde se classificou no sétimo lugar de omnium, naquela que foi a estreia de Portugal no ciclismo de pista em Olimpíadas.

Esta terça-feira, em Apeldoorn, só ficou atrás da italiana Chiara Consonni, com o bronze a ficar para a neerlandesa Maike van der Duin.

Na quarta-feira, Maria Martins volta a competir, mas na prova de scratch, enquanto na sexta-feira fará a corrida por pontos e no sábado estará no omnium.