Magia de Pedrinho aproxima Shakhtar da Liga dos Campeões

O Shakhtar leva do Mónaco uma vitória por 1-0 no play-off de acesso à Champions. A segunda mão é no dia 25.

Shakhtar, Salzburgo e Sheriff estão mais perto da fase de grupos da Liga dos Campeões. É isto que sai dos “jogos milionários” desta terça-feira, referentes à primeira mão do play-off de acesso à principal prova europeia de clubes.

Se o 2-1 entre Salzburgo e Brondby e o 3-0 entre Sheriff e Dínamo Zagreb foram jogos pouco badalados – este último com desfecho surpreendente –, o duelo entre Mónaco e Shakhtar foi, como diria Jorge Jesus, um jogo entre duas equipas que poderiam já estar na Liga dos Campeões.

Ao contrário do que é habitual no Estádio Louis II, a bancada central estava bastante composta, algo que deu, pelo menos para efeitos televisivos, uma imagem bem mais colorida de um clube tradicionalmente pouco apoiado.

Mas nem a moldura humana interessante seduziu o Mónaco a controlar o jogo e ser “mandão”. Pelo contrário, foi o Shakhtar quem quis dominar desde o primeiro minuto, com o já famoso futebol rendilhado e assente em passes curtos, trocas posicionais, tabelas e recortes técnicos. Numa equipa recheada de jogadores brasileiros, a ideia é totalmente possível.

Ambas as equipas apresentaram um híbrido entre o 4x4x2 e o 4x2x3x1, sendo que, no caso dos ucranianos, essa diferença era feita, sobretudo, pelos terrenos que o ex-Benfica Pedrinho decidia pisar.

Sem conseguir ligar o jogo, o Mónaco, com Gelson Martins no “onze”, optava sempre pelo “chutão”, oferecendo rapidamente a bola ao Shakhtar. E lá começava, novamente, uma ofensiva rendilhada e pensada dos brasileiros vestidos de ucranianos.

Depois de dois lances perigosos do Shakhtar, só aos 15 minutos o Mónaco subiu claramente as linhas de pressão – a mudança foi tão repentina e tão clara que poderá até ter sido uma indicação directa do treinador Niko Kovac pensada para aquele momento do jogo.

PEDRINHO ????? Que jogada do ex-Benfica.#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/xT1kxHqW8n — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 17, 2021

Os franceses recuperaram logo uma bola em zona adiantada, que deu contra-ataque e remate de Golovin, mas acabou por aplicar-se a famosa história da “manta”: se tapa ali, destapa acolá.

Aos 19’, Pedrinho encontrou espaço entrelinhas, pelo bloco menos compacto do Mónaco, e, aí, fez a magia que em Portugal pouco conseguiu mostrar.

Com “cola” no pé esquerdo, tabelou com um colega, aguentou a carga de um adversário e passou pelo meio de outros dois, antes de finalizar perante o guarda-redes do Mónaco.

O Mónaco cresceu um pouco e ainda criou perigo noutra transição, desta feita finalizada sem sucesso por Ben Yedder, mas o jogo era mais de repelões e bolas longas do que de jogadas com princípio, meio e fim.

A segunda parte não mudou a postura monegasca, que continuou pressionante, mas mais engenhosa. Teve um trio de lances perigosos, todos resolvidos pelo jovem Trubin, sucessor de Pyatov na baliza da equipa ucraniana. O último, já aos 82’, ainda tocou no poste.

Com o passar dos minutos, a equipa ucraniana foi tentando adormecer o Mónaco, com ataques prolongados e posse de bola mais estéril em zona defensiva, mas os franceses, mesmo sem serem particularmente engenhosos e sufocantes, tiveram oportunidades de golo suficientes para outro desfecho.