Guarda-redes Luís Maximiano assina por quatro épocas com o Granada

O guarda-redes Luís Maximiano é reforço do Granada, com um contrato de quatro épocas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo clube da Liga espanhola de futebol, com o jogador a abandonar o Sporting depois de ter perdido espaço no plantel desde a chegada de Adán, na época passada.

“O guarda-redes português Luís Maximiano chega proveniente do Sporting e assina por quatro temporadas com o Granada FC”, refere o clube, do qual faz também parte o central internacional português Domingos Duarte e o guarda-redes João Costa.

Em comunicado, o Granada assinala que Luís Maximiano foi “internacional em todas as categorias [jovens] da selecção portuguesa” e que teve a sua estreia pela equipa principal do Sporting com “apenas 20 anos”, em 2019-20.

O guardião, que saiu dos infantis do Sporting de Braga para os iniciados do Sporting, clube em que fez quase toda a formação, já efectuou os testes médicos no Granada e será apresentado na quarta-feira, às 11h.

Também o Sporting assinalou a saída de Maximiano, referindo na sua conta na rede Twitter que foram “dez épocas de esforço, dedicação, devoção e glória”, num vídeo em que Rúben Amorim diz que todos vão sentir a falta de “um grande guarda-redes”.

“São 10 anos que passaram a correr, mas chegou a altura de ir por outro caminho. Quero agradecer a todos por meterem o clube onde está, onde merece. Foi um grande prazer que tive na vida, poder ser campeão pelo Sporting e vou continuar a torcer como um adepto. É um momento muito difícil na minha vida”, disse também, emocionado, o guarda-redes.

Nas últimas quatro épocas e meia, o Granada contou com o guarda-redes internacional português Rui Silva, que assinou pelo Betis.