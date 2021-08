Bayern reforça superioridade na Supertaça alemã

O Bayern Munique conquistou nesta terça-feira, pela nona vez na história, a Supertaça da Alemanha, ao bater o Borussia Dortmund por 1-3, na final da prova.

No Signal Iduna Park, os bávaros adiantaram-se no marcador aos 41’, através do inevitável Robert Lewandowski, aumentando a vantagem no reatamento, por Thomas Müller (49’). O Dortmund ainda reagiu aos 64’, por intermédio de Marco Reus, mas o avançado polaco do Bayern bisou aos 73’ e sentenciou encontro - Lewandowski é o melhor marcador da história da prova, com oito golos.

Foi a segunda vez consecutiva que a formação de Munique arrecadou o troféu e a quinta nas últimas seis edições, contabilizando agora mais duas Supertaças do que o Borussia Dortmund.