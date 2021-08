Terça, na TV: entre literatura e gastronomia, há Bom Dia, Vietname e o primeiro volume de Kill Bill

CINEMA

Bom Dia, Vietname

TVCine Emotion, 14h10

Foi com este filme de 1987 que Robin Williams se tornou uma estrela internacional, interpretando um tipo de personagem ao qual regressaria frequentemente: o rebelde bem-disposto e brincalhão, incompreendido pelas autoridades. Em Bom Dia, Vietname, Williams é um locutor muito pouco convencional da rádio do exército americano estacionado no Saigão, que ganha enorme popularidade entre os soldados pelo seu estilo extravagante. Este filme é o responsável pela primeira nomeação de Williams a um Óscar, prémio que o actor conquistou em 1998, uma década depois, na categoria de melhor actor secundário, pelo filme de Gus Van Sant O Bom Rebelde.

Kill Bill - A Vingança: Vol. 1

Fox Movies, 22h48

Um épico da vingança e uma homenagem a filmes de artes marciais e westerns realizado por Quentin Tarantino. Uma Thurman é uma perigosa assassina, conhecida como Black Mamba, e esteve ligada, até há muito pouco tempo, a um grupo de elite chamado Deadly Viper Assassination Squad, criado por Bill (David Carradine). Contudo, algo aconteceu e ela saiu do grupo. Descobrimo-la no suposto dia do seu casamento, grávida, sendo atacada pelo próprio Bill e restantes assassinos. Mas a Noiva não morre. Fica em coma e acaba por acordar com um único objectivo: ajustar contas com quem a tentou matar. A sua lista tem cinco nomes e este primeiro volume lida com dois deles: Vernita Green (Vivica A. Fox) e O-Ren Ishii (Lucy Liu). Para o fim, ficará o confronto com Bill.

DOCUMENTÁRIOS

A Febre Ferrante

RTP2, 20h16

A escritora que criou os mundos de A Amiga Genial, História do Novo Nome, História de Quem Vai e de Quem Fica e História da Menina Perdida é uma das figuras mais esquivas da história da literatura contemporânea. Isto, pelo simples facto de não se saber ao certo quem é Elena Ferrante. Este documentário de Giacomo Durzi investiga o fenómeno criado por esta personalidade protegida pelos seus editores, bem como a sua saga literária, e inclui testemunhos de críticos, editores, livreiros e autores como Roberto Saviano, Elizabeth Strout e Jonathan Franzen.

Small Town News: KPVM Pahrump

HBO, streaming

Ficam hoje disponíveis todos os episódios desta série documental de seis partes que viaja até à pequena cidade do deserto de Pahrump, Nevada (EUA), para perceber como funciona uma estação televisiva privada que lá opera – a epónima KPVM-LD, propriedade de Vern Van Winkle. Com humor e espírito empreendedor, o canal vai tentar expandir a sua operação para além das fronteiras da sua pequena cidade, construindo uma filial em Las Vegas. Produzido por Fenton Bailey e Randy Barbato (Catch and Kill: The Podcast Tapes da HBO, Carrie Fisher: Wishful Drinking).

SÉRIE

Magnum P.I.

Fox, 22h15

Dia de exibição do último episódio da terceira temporada de Magnum P.I., uma série que faz renascer das cinzas a original, protagonizada por Tom Selleck nos anos 1980 e 90. Agora, é Jay Hernandez quem veste a personagem de Thomas Magnum, um investigador privado e ex-Navy SEAL que desvenda crimes no Havai. O episódio final, Bloodline, apresenta um caso bicudo à dupla de Magnum e Higgins, que investigam o caso de Chloe Dawson (Grace Victoria Cox), uma estudante a trabalhar no centro cultural, que descobre que o seu carro tem um dispositivo que monitoriza os seus movimentos. O responsável não será fácil de capturar.

GASTRONOMIA

7 Maravilhas da Nova Gastronomia

RTP1, 10h e 15h03

As etapas das semifinais do programa 7 Maravilhas da Nova Gastronomia tiveram início ontem e continuam até quarta-feira. As categorias deste ano são: Petiscos, Vegetariana, Vegana, Peixe e Marisco, Pratos de Carne, Cozinha Molecular e Doçaria. A confeccionar pratos para estas modalidades estarão participantes de Lamego, Mafra, Pinhel e Vidigueira. Os finalistas seleccionados participam, depois, na disputa da grande final. Os anfitriões são José Carlos Malato, Joana Teles, Vanessa Oliveira e José Pedro Vasconcelos.