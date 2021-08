Traçado o percurso do pimento até ao seu estrelato global

Há uns avermelhados, outros mais verdinhos ou alguns mais amarelados. Também há quem goste mais deles doces e quem prefira os mais picantes. Hoje os pimentos ocupam uma boa parte da culinária um pouco por todo o mundo – mas como chegaram eles ao estrelato global? A história da ascensão dos pimentos vem traçada na última edição da revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Nesta narrativa contada através de dados genéticos falam-se dos locais originários deste vegetal e incluem-se novos centros de diversidade pelo mundo. Há ainda espaço para incluir relatos de como as viagens dos portugueses no século XVI contribuíram para a dispersão do pimento.